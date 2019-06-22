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Мясо по-японски — вы будете готовить его снова и снова

вкусное мясо

Для всех любителей необычных экзотичных блюд предлагаю рецепт мяса по-японски с соевим соусом и чесноком. Секрет успеха – в интересном маринаде, который, кроме обычного набора специй и соевого соуса содержит крахмал. Этот компонент при жарке образует нежную корочку. Поэтому мясо получается сочным с упругой структурой.

Пошаговый рецепт с фото станет открытием даже для опытных хозяек и удивит результатом. Вам потребуется сладкий соевый соус, который можно заменить на смесь соевого соуса и сахара. Остальные компоненты простые, доступные, всегда под рукой.

Ингредиенты:

  • свинина – 600 г;
  • соевый соус – 6 ст. ложек;
  • сахар – 1 ч. ложка;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • чеснок – 2 дольки;
  • мускатный орех – 0,5 ч. ложки;
  • имбирь – 0,5 чайной ложки;
  • кориандр – 0,5 чайной ложки;
  • растительное масло – 2 ст. ложки.

ингредиенты

Как приготовить мясо по-японски

Чеснок очистить от кожуры и выдавить через чеснокодавку в миску для маринада.

чеснок

Добавить специи и сахар.

соль и специи

Всыпать крахмал.

крахмал

Влить соевый соус, перемешать до однородности маринад.

соевый соус

Мясо обмыть, обсушить, зачистить. Нарезать свинину порционными кусочками толщиной 1,5 см, отбить, опустить подготовленные ломтики в маринад, оставить на 3 часа в холодильнике.

мясо

Сковороду с маслом разогреть. Выложить в раскаленное масло маринованную свинину жарить 2 минуты на сильном огне, 2 минуты на среднем.

положить на сковородку

Перевернуть мясо и продолжить готовить аналогично.

обжарить

Выложить поджаренное мясо на тарелку для подачи. Украсить тонкими веточками лука, расположить их причудливыми иероглифами, чтобы придать блюду японский характер. Несмотря на простоту приготовления, мясо получается очень сочным, со своеобразным вкусом и наверняка понравится вашим близким.

жареное мясо

Снаружи у свинины глазированная корочка, а внутри нежная мякоть.

украсить

Мясо по-японски можно подавать в холодном виде. Блюдо подойдет для тематической праздничной подачи или просто на ужин. Таким же способом можно приготовить говяжью вырезку.

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вкусное мясо
11 комментариев к статье

  1. Александр

    Благодарю за интересный рецепт, попробую как нибудь приготовить. :love:

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  2. Алекс

    Если не ошибаюсь это аналог соуса терияки. Вместо сахара можно мед добавить. Делал курицу по аналогичному рецепту детям не понравилось, слишком соленый соус получился.

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  3. Я бы заменил сахар на мёд !!

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  4. Отличный рецепт! Спасибо!

    Ответить

  5. Эль

    это же терияки….в нем все вкусно))) и рыба, и курица, и креветки)))

    Ответить

  6. Автору спасибо за рецепт.
    Всем, кто пишет, что заменили бы сахар на мёд: мёд полезен в том виде, в котором его дала нам природа. При нагревании мёда выше 40 градусов при разложении фруктозы начинает образовываться канцероген оксиметилфурфурол. Конечно, содержание его в блюде будет минимальным и вряд ли нанесёт вред организму, но и пользы будет не больше, чем от использования при приготовлении обычного сахара, потому что мёд при нагревании выше 60 градусов уже теряет свои бактерицидные и лечебные свойства, а здесь приготовление происходит при температуре порядка 130-150 градусов. То есть по сути это будет только пустой перевод продукта. Лучше с батоном и чайком )))

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    1. Марина

      И вы правы…

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  7. Простите, но при нагревании сахара до температур, превышающих 80 градусов, происходит ровно то же самое…
    Не поднимайте лишнюю пыль. Количества этого вещества столь незначительны, что лишаться ради них шикарного вкуса готового блюда абсолютно не стоит.
    Более того, судя по отсутствию орфографических ошибок, вы обучались в советской школе. А это, как минимум, обозначает, что ваша бабушка собственноручно каждое лето делала на кухне вкуснейшее варение, которое предполагало длительное, часто многочасовое, кипение плодово-ягодной основы в сахарном сиропе. Напомнить, куда девались все самые вкусные пенки? ;)
    В вас!
    Со всем содержащимся в них фурфуролом, кстати!
    Однако, вы живы, пописываете здесь комменты и пугаете жертв ЕГЭ смертельными ядами.
    Не те времена нынче, сожрать столько мяса, чтобы отравиться фурфуролом из соуса — да денег не хватит! :)

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    1. Вы ошиблись, в советской школе я не обучалась, сдавать ЕГЭ на мою долю выпало, а русский язык люблю и уважаю (не стоит принижать современную молодёжь, не вся такая уж тупая). Пенки от варенья с детства терпеть не могу, да и вообще к сладкому равнодушна. И, честно говоря, в готовом блюде абсолютно не чувствую разницы — мёд там или сахар, чтобы говорить о шикарном вкусе именно благодаря мёду. Может у Вас такое супер-чутьё, не знаю.
      И, кстати, если бы вы внимательнее читали мой комментарий, то заметили бы, что я не фурфуролом пугаю. Основной посыл в том, что на выходе вообще никакой разницы нет — мёд или сахар, т.к. вся польза мёда разрушается и получается по сути тот же сахар ;-)

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  8. Добавьте чуток корицы, на любителя конечно

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  9. Алексей

    Если не ошибаюсь, маринад с соевым соусом и крахмалом придумали всё таки китайцы. Крахмал, пропитанный соусом, проникая в мясо и разбухая расширяет его волокна, что и делает мясо сочным. Может всё таки мясо то не по-японски?!

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