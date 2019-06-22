Для всех любителей необычных экзотичных блюд предлагаю рецепт мяса по-японски с соевим соусом и чесноком. Секрет успеха – в интересном маринаде, который, кроме обычного набора специй и соевого соуса содержит крахмал. Этот компонент при жарке образует нежную корочку. Поэтому мясо получается сочным с упругой структурой.

Пошаговый рецепт с фото станет открытием даже для опытных хозяек и удивит результатом. Вам потребуется сладкий соевый соус, который можно заменить на смесь соевого соуса и сахара. Остальные компоненты простые, доступные, всегда под рукой.

Ингредиенты:

свинина – 600 г;

соевый соус – 6 ст. ложек;

сахар – 1 ч. ложка;

крахмал – 1 ст. ложка;

чеснок – 2 дольки;

мускатный орех – 0,5 ч. ложки;

имбирь – 0,5 чайной ложки;

кориандр – 0,5 чайной ложки;

растительное масло – 2 ст. ложки.

Как приготовить мясо по-японски

Чеснок очистить от кожуры и выдавить через чеснокодавку в миску для маринада. Добавить специи и сахар. Всыпать крахмал. Влить соевый соус, перемешать до однородности маринад. Мясо обмыть, обсушить, зачистить. Нарезать свинину порционными кусочками толщиной 1,5 см, отбить, опустить подготовленные ломтики в маринад, оставить на 3 часа в холодильнике. Сковороду с маслом разогреть. Выложить в раскаленное масло маринованную свинину жарить 2 минуты на сильном огне, 2 минуты на среднем. Перевернуть мясо и продолжить готовить аналогично. Выложить поджаренное мясо на тарелку для подачи. Украсить тонкими веточками лука, расположить их причудливыми иероглифами, чтобы придать блюду японский характер. Несмотря на простоту приготовления, мясо получается очень сочным, со своеобразным вкусом и наверняка понравится вашим близким. Снаружи у свинины глазированная корочка, а внутри нежная мякоть. Мясо по-японски можно подавать в холодном виде. Блюдо подойдет для тематической праздничной подачи или просто на ужин. Таким же способом можно приготовить говяжью вырезку.

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